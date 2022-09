Cade da 5 metri d'altezza mentre si arrampica, rocciatore svizzero soccorso ma non in pericolo di vita

Tanta paura ma fortunatamente nessuna grave conseguenza, almeno non secondo le prime indicazioni, per un turista svizzero in vacanza a Orco Feglino, nell'entroterra finalese, caduto stamani mentre tentava di arrampicarsi sulle pareti del Monte Cucco.

L'allarme è scattato poco prima delle 9, nei pressi dell'area campeggio, quando il rocciatore ha perso l'equilibrio precipitando da circa 5 metri d'altezza. A quanto riferito, pare che l'uomo stesse provando la risalita senza imbracatura.

Sul posto Vigili del fuoco e Soccorso Alpino e Speleologico della Liguria che hanno recuperato la vittima per affidarlo al personale medico della Croce Bianca di Finalmarina che lo ha stabilizzato e trasportato in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure riportando un trauma cranico e un trauma toracico. Tuttavia non si trova in pericolo di vita.