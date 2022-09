Spettacolo nel cielo di oggi: arriva la Luna Piena del Raccolto, l’ultima dell’estate

“ Folle è l’uomo che parla alla Luna. Stolto chi non le presta ascolto ” (William Shakespeare).

Elegante, romantica, avvolta da un velo di mistero che la rende magica. La Luna Piena è sempre uno spettacolo, degno delle frasi dei Baci Perugina. Ma quella di oggi, sabato 10 settembre, sarà ancora più speciale. Già, perché si tratta della Luna Piena del Raccolto, l’ultima dell’estate.

Il suo significato ha origini antichissime. Per riscoprirlo, infatti, bisogna riavvolgere le lancette dell’orologio fino all’epoca dei nativi americani che erano soliti denominare le diverse lune piene dell’anno in base alle attività in cui le varie tribù venivano coinvolte.