Un tuffo nel passato per il sindaco di Genova Marco Bucci: "Quanti ricordi nello stabilimento di Ferrania"

"Un tuffo nel passato e nei ricordi. Oggi sono tornato negli stabilimenti di Ferrania in Val Bormida dove, ormai diversi anni fa, ho cominciato il mio percorso professionale. E, come dimostrano le foto, c’è ancora qualcosa che parla di me!".

Giornata di amarcord per Marco Bucci, sindaco di Genova: il primo cittadino genovese ieri ha infatti visitato gli stabilimenti di Ferrania dove ha lavorato anni fa (la data di assunzione indicata in una delle immagini pubblicate via social indica il 1986).

Nel corso della visita, Bucci è stato accompagnato dal presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri e dal sindaco di Cairo Montenotte Paolo Lambertini.