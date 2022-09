Spotorno, il Circolo Socio Culturale Pontorno ricorda Giuliano Meirana

Mercoledì 14 settembre il Circolo Socio Culturale Pontorno, col patrocinio del Comune di Spotorno, ricorderà Giuliano Meirana. L’evento già precedentemente organizzato all’aperto nel giardino di Villa La Carlina era stato rinviato per allerta meteo.

Alle ore 21, la serata intitolata “Tra vuxi e silensi” si svolgerà nella Sala del Consiglio Comunale, onde evitare rischi legati al tempo, all’interno del nuovo edificio sito in piazza Carlo Stognone 1 prospiciente la via Aurelia interna, meglio conosciuta come “strada circonvallazione”.

Giuliano Meirana, che ci ha lasciato poco tempo fa, era poeta dialettale spotornese ed esperto di scrittura in dialetto. Ebbe lusinghieri giudizi dalla critica non solo locale e ricevette numerosi premi. Nella serata a lui dedicata saranno lette alcune sue poesie intervallate da brani alla chitarra classica suonati dal maestro Riccardo Pampararo.

Inoltre, essendo Giuliano Meirana anche tifoso della squadra calcistica del Genoa, sarà a lui dedicata la riedizione aggiornata del libro scritto da Bruno Marengo “Cöse da Zena” e dintorni “A semmo zà genoani ... ti vo anche vinçe?”.