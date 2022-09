Andora, Marco Scajola, candidato al Senato per Noi Moderati, questa mattina all’inaugurazione del Festival del Bonsai

Questa mattina Marco Scajola, candidato al Senato per la lista Noi Moderati, l’animo centrista della coalizione di destra, ha partecipato all’inaugurazione del Festival del Bonsai. “Una manifestazione che seguo dal suo esordio, avvenuto quasi 20 anni fa ad Imperia, per proseguire nella splendida cornice di Andora” commenta Marco Scajola, che conclude: “Ringrazio gli organizzatori, gli amici dell’associazione Drynemetum, per il loro impegno costante nell’organizzazione dell’evento. Un grazie anche al Comitato San Giovanni, sempre attivo nel promuovere la cucina ligure ed imperiese”.

La giornata di Marco Scajola prosegue con l’inaugurazione della nuova attività territoriale della Croce Rossa di Sanremo, in corso Imperatrice, insieme al Presidente della sezione locale Ettore Guazzoni.