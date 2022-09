Caos viabilità su strade ed autostrade, Piccardo (Pd): "Da subito soluzioni responsabili e concrete, occorre investire il prima possibile sulle infrastrutture" (VIDEO)

Caos viabilità, lunghe code sull'Aurelia e sulle tratte autostradali, cantieri e infrastrutture da concludere.

Questi alcuni dei temi trattati da Katia Piccardo, candidata del Partito Democratico nel collegio uninominale alla Camera Liguria 2 Genova Ponente che lo scorso martedì ha incontrato i cittadini ad Albissola Marina a Pozzo Garitta e uno dei temi centrali è stato proprio la ripartenza dell'Aurelia Bis e i problemi legati al traffico.

"Questo è un tema ricorrente, la partita della viabilità e in particolare delle infrastrutture che devono essere a servizio della stessa sono trasversali e molto sentiti in tutto il territorio - ha detto Katia Piccardo ieri a margine di una mattinata di volantinaggio nel mercato di Celle - Ci siamo confrontati sulla necessità di dover avere al più presto l'Aurelia Bis che possa decongestionare il traffico e dare una valvola di sfogo a quello che ora è l'ingorgo di mezzi pesanti che attanaglia il centro di Albisola".

"E' un tema che attraversa tutto il collegio, ci siamo confrontati sulla partita della viabilità e delle infrastrutture in Val Polcevera e Valle Scrivia e giovedì scorso anche nel ponente cittadino genovese tramite la tematica di quello che è stato il gravissimo contraccolpo che si è verificato su tutta la rete autostradale con la A26 che è la maglietta nera della situazione della circolazione - puntualizza la candidata dem - Devono essere cottemperati i lavori per la messa in sicurezza, per il monitoraggio delle strutture, che devono essere solide e robuste, sono svariati i drammi a cui il territorio è stato messo a dura prova e proprio la Val Polcevera è riuscita a mettersi in piedi all'indomani del dramma del crollo del Ponte Morandi, ma sono molte le difficoltà sulla rete tanto viabile quanto autostradale".

"Bisogna porre attenzione da subito con soluzioni responsabili e concrete. Ben vengano le messe in sicurezza e i cantieri per ripristinare una dimensione di solidità e stabilità ma questo si deve cottemperare con il diritto alla circolazione per studenti, lavoratori, fornitori, attività economica che deve essere garantito" precisa il sindaco di Rossiglione.

Il bando di gara per la ripartenza della realizzazione del lotto di completamento dell'Aurelia-bis a Savona è stato pubblicato lo scorso 10 agosto così dopo diversi anni di stop i lavori consentiranno la realizzazione della viabilità di accesso all’hub portuale della città e l’interconnessione tra i caselli della A10 di Savona e Albissola e i porti di Savona e Vado.

L’intervento riguarda le opere necessarie a completare l’appalto originario, rimasto incompiuto. Il tracciato della variante Aurelia in questo tratto ha origine a Savona con uno svincolo lungo Corso Ricci, in prossimità del torrente Letimbro, a nord dell’autostrada (Svincolo Letimbro) e termina in corrispondenza dell’intersezione con una rotatoria in via Saettone nel territorio di Albisola Superiore (Svincolo Sansobbia).

"Occorre investire il prima possibile e sollecitare, so che i sindaci di questo comprensorio hanno aperto un tavolo permanente con Anas per far sì che riparta il lotto dei lavori che aveva subito dei rallentamenti. Si riprenda al più presto il dialogo con le amministrazioni locali affinché sia data finalmente la riapertura di quel lotto di cui quel territorio ha bisogno come l'ossigeno" conclude Katia Piccardo.