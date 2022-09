Infrastrutture, Letta al Sivori: "Modello Genova? Preferisco il modello PNRR" (Foto e video)

"Per noi è fondamentale il modello PNRR: nel PNRR ci sono tutte le infrastrutture, tutte le indicazioni e tutte le scelte di cui il paese ha bisogno". Lo ha detto il segretario del Partito Democratico Enrico Letta, a Genova questa mattina in un incontro al Cinema Sivori con i sostenitori e i rappresentanti locali del Pd, tra cui i candidati a Camera e Senato Valentina Ghio, il ministro del lavoro Andrea Orlando e Katia Piccardo.



Rispondendo alle domande dei cronisti presenti a proposito dello stop all'assegnazione della gara per la nuova diga foranea , commentando il cosiddetto 'Modello Genova', Letta ha preferito soffermarsi sulle risorse in arrivo con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.



"La destra - continua Letta - ha sbagliato a dare subito l’indicazione che per loro il PNRR, essendo finanziato da soldi europei, vada rinegoziato, perché per loro tutto ciò che viene da Bruxelles è sospetto.