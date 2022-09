Infrastrutture, Rixi (Lega): Letta contro Modello Genova? Con regole Pd opere Pnrr non si faranno mai

“Ogni campagna elettorale Enrico Letta a Genova ribadisce che lui è contro il Modello Genova. Ma i genovesi lo sanno che il Pd gli ha voltato le spalle nel momento del bisogno, e ora volta le spalle ai territori che hanno necessità di infrastrutture sicure e fatte a regola d’arte in tempi brevi. Letta si faccia un giro sotto il Ponte San Giorgio per capire cosa sia il Modello Genova che non è altro che l’applicazione delle regole europee, tanto sbandierate da certa sinistra e mai applicate. Abbiamo un modello che funziona. Non è un caso se a Genova abbiamo fatto una grande opera in poco più di un anno, di fronte a un Paese che non riesce neppure ad aprire i suoi cantieri. Le opere del Pnrr con le regole del Pd non si faranno mai”.

Lo ha detto il deputato della Lega Edoardo Rixi, ex viceministro al Mit, a margine del suo intervento a Formello in occasione del focus su Enti locali e Pnrr ‘Progetti per la valorizzazione dei territori’ organizzato dall’Associazione Itaca 2.0.