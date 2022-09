Oltre alla beffa il danno per una famiglia di tifosi genoani in trasferta a Palermo: rubata l'auto

Trasferta da dimenticare per una coppia di tifosi genoani giunta in auto a Palermo in occasione della sfida tra il Grifone e i rosanero padroni di casa.

Nel pomeriggio di ieri, infatti, una brutta sorpresa ha rovinato i loro piani: la Fiat Panda con la quale i due avevano raggiunto la Sicilia è stata infatti rubata. Il furto si è verificato in via Carlo Del Prete, traversa di via Pitré, ad Altarello.

La partita del Genoa in terra siciliana doveva essere la conclusione di un tour, in compagnia della figlia di 6 anni e di una cagnolina, che la coppia genovese aveva iniziato mercoledì scorso trascorrendo anche una giornata da alcuni parenti in Calabria.