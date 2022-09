Per la Sampdoria c'è il Milan campione d'Italia, Giampaolo: "La squadra più forte del campionato"

La sconfitta di Verona ha fatto scattare l'allarme in casa Sampdoria: con soli due punti nelle prime cinque giornate la squadra di Giampaolo vive un momento di certo non facile che fa la somma con il clima di incertezza sul futuro della società, traghettata fin qui dalla gestione Lanna, in costante attesa di sviluppi legati al passaggio di proprietà.

All'orizzonte per la compagine blucerchiata la sfida improba contro i campioni d'Italia del Milan (ore 20.45, arbitro Fabbri), gara per il quale il tecnico doriano ha un pensiero particolare: "Dobbiamo giocare da squadra che non deve retrocedere - ha commentato Giampaolo alla vigilia del match - Dobbiamo essere onesti intellettualmente e capire la situazione. Non dobbiamo smarrire l'entusiasmo e provare ad approcciare le partite nella giusta maniera. Il Milan è una squadra forte e consapevole dei propri mezzi: pareggiare per loro equivale a una sconfitta, sono la squadra più forte del campionato".

Sull'impegno odierno, però, potrebbero gravare i fantasmi delle recenti sconfitte. Un'ipotesi che il mister di Giulianova cerca di allontanare: "Abbiamo commesso sette o otto errori di gestione in momenti chiave, lo sappiamo e ne abbiamo già parlato".

Per quanto riguarda lo schieramento che scenderà sul prato di Marassi e che tenterà l'impresa davanti ai propri tifosi, davanti al confermatissimo Audero si vedrà la coppia centrale Ferrari-Murillo (assente Colley) coadiuvata sugli esterni da Bereszyński e Augello. In mezzo al campo quantità e qualità dovrebbero passare dai piedi di Rincon, Villar e Sabiri; sulle fasce spazio a Leris e Djuricic. Sulle spalle di Caputo il peso del reparto avanzato.