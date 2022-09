Celle, chiusa nuovamente in due tratti via Santuario della Pace

Da lunedì 12 settembre a venerdì 18 novembre sarà nuovamente chiuso al transito veicolare la via comunale Santuario della Pace che collega Celle Ligure ad Albisola Superiore e viceversa.

Stop quindi al passaggio per poco più di due mesi in due tratti, nella parte bassa a 300 metri a partire dalla sezione a valle e a 1050 metri da piazza Giovanni XXIII e nella strada che collega Celle a Stella nella parte bassa in località Cascina La Rocca, per poter effettuare lavori per la realizzazione di opere di sistemazione idrogeologica.

La prima parte degli interventi avrà inizio dal 12 settembre e si concluderà il 18 novembre, la seconda invece dal 26 settembre, dalle 8 alle 18, dal lunedì al venerdì e si concluderà sempre il 18.

"I residenti dei civici presenti nel tratto interessato dalla chiusura 'intervento 2' di Via Santuario della Pace potranno effettuare gli spostamenti dalla propria abitazione percorrendo la strada in direzione monte sia a salire che a scendere passando da Piazza Giovanni XXIII conformemente alla segnaletica di cantiere presente al momento, in ragione delle fasi di lavoro in atto - viene spiegato nell'ordinanza della polizia locale - L'intera area interessata dai lavori nonché l'area di ingombro dovrà essere delimitata con opportuni presidi e segnalata opportunamente sia di giorno che nelle ore notturne".

Il tratto era già stato chiuso per un mese da lunedì 11 luglio a venerdì 12 agosto e dal 22 agosto al 9 settembre.