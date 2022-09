Urbe, proseguono i lavori di restauro alla cappella e alla neviera della Gattazé (FOTO)

Sono in corso i lavori di restauro alla cappella e alla neviera della Gattazé a Urbe.

"Si tratta dell’ultima fase di un progetto, che comprende anche la nuova passerella pedonale sul rio Rosto che il comune ha presentato nel 2017 nell’ambito del PSR, il Piano di Sviluppo Rurale della Comunità Europea.

"Ben vengano le raccolte di firme ma l’amministrazione comunale ha ben presenti tutte le criticità e i possibili sviluppi che si presentano sul territorio - dicono dal comune della Valle dell'Erro - Il problema sta nel redigere progetti belli e sostenibili che siano finanziabili, trovare, con pazienza e impegno, il momento giusto per presentarli e poi, una volta ottenuto il contributo sulla carta, seguire con estrema attenzione tutto l’iter fino in fondo, altrimenti i denari possono anche non arrivare o arrivare solo in parte".

"Teniamo conto che l’Ufficio Lavori Pubblici di Urbe, come tutti gli altri uffici, è composto da una sola risorsa. Colgo l’occasione per ringraziare non solo per la competenza che mettono nel lavoro ma soprattutto per il sano aziendalismo con cui lo affrontano" conclude il sindaco Fabrizio Antoci.