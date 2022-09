Due poliziotti della Stradale di Albenga i primi ad arrivare sull’incendio al S. Corona, il Questore ha voluto incontrarli

Per primi si sono resi conto dell'incendio e sono intervenuti senza esitazione, con il grande cuore e coraggio che li contraddistingue, collaborando attivamente anche nelle operazioni di messa in salvo dei pazienti ricoverati presso il reparto di Ortopedia dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Sono gli operatori della Polizia Stradale di Albenga Renata e Davide e, a pochi giorni dall’incendio che la notte del 5 settembre scorso ha devastato il reparto del nosocomio pietrese, ieri (10 settembre, ndr), il Questore di Savona Alessandra Simone li ha voluti incontrare.

Renata e Davide sono assistenti capo coordinatori, poliziotti esperti, con molti anni di servizio e con emozione rievocano quelle ore cruciali, in cui si accorgono, durante un normale servizio di controllo nei pressi dell’ospedale, che alcune stanze di una palazzina del nosocomio erano invase dalle fiamme.

Senza pensarci in un attimo sono lì, sul posto e si rendono subito conto di essere i primi ad entrare e intervenire. Si trovano di fronte il reparto avvolto da un fumo nero e denso, irrespirabile, senza luce e con i pazienti ancora dentro le camere. Con i medici e gli infermieri si mettono a portare fuori nel più breve tempo possibile i pazienti, quasi tutti ancora nei loro letti, portandoli anche a braccio o trasportandoli con i letti fuori dalle camere.

Tra mille difficoltà e nonostante il comprensibile caos del momento riescono a mettere in salvo tutti. Un intervento difficile e complicato e il giorno dopo Renata e Davide erano di nuovo sulla strada, in servizio.

Il Questore si è complimentato con loro, per come hanno saputo gestire con tempestività e spirito di servizio la situazione e ha sottolineato l’importanza, nel lavoro quotidiano di un poliziotto, della capacità di affrontare con prontezza ogni pericolo e di intervenire sollecitamente per prestare soccorso.