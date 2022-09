Alassio è ancora City of Wellness​: per un weekend iniziative, attività ed esperienze di “benessere”

Anche quest’anno Alassio aderisce alla 6^ edizione del World Wellness Weekend che si terrà da venerdì 16 a domenica 18 settembre, con un ventaglio di proposte che abbracciano il benessere, dalla sfera fisica a quella mentale, in piena filosofia con il brand Alassio well-being experience.

Tante le attività e le esperienze di “benessere” che saranno offerte gratuitamente agli ospiti alassini durante l’evento mondiale che unisce i seguaci del well being sotto il segno dei 5 pilastri del benessere. Per tutta l’estate, con Alassio Summer Town e grazie alle iniziative della Marina di Alassio e della Ge.Sco, la città ha offerto una serie di esperienze olistiche e di avvicinamento al mare e ai sentieri della costa a picco sulla baia del sole. Il gradimento delle diverse iniziative ha spinto a ricreare un programma ispirato alla bellezza dell’ambiente naturale: passeggiate immerse nella macchia mediterranea ripercorrendo le orme dell’antica Via Julia Augusta, il saluto all’alba sul mare grazie a un suggestivo concerto sul Porto, le tonificanti camminate fra le onde (Wave Walking), e le escursioni per riscoprire i caratteristici borghi che incorniciano Alassio.

Non solo attività fisica in questa maratona di benessere, ma anche attività olistiche come lo yoga sul Pontile Bestoso o come il Saluto al Sole sulla banchina dei Pescatori. L’occasione è ghiotta anche per scoprire quegli angoli di Alassio meno noti come i Borghi di Moglio e di Madonna delle Grazie per poi rituffarsi nei luoghi della movida, come lo Zero Beach per l’aperitivo al tramonto.

Wellness è anche musica, non solo quella classica dell’Associazione Suaviter, che accompagnerà il sorgere del sole, ma anche quella contemporanea pop delle band milanesi-torinesi di BlueNoLo Blues Band e Alex Vaudano Band: non solo ascolto ma anche la possibilità di essere protagonisti insieme ai musicisti che offriranno a chi vorrà cimentarsi con loro lo spazio sul palco per una serata coinvolgente per tutti i sensi.

Non poteva quindi mancare una coccola al palato grazie alla possibilità di gustare le leccornie liguri a centimetro zero degli Ittiturismi alla Banchina del Porto, L’Isola e l’Acciugotto.

Alassio continua così a proporre eventi e manifestazioni nell’ottica di prolungare la stagione fino a d abbracciare l’autunno…e oltre.

Per informazioni e prenotazioni – fino ad esaurimento posti: Marina di Alassio tel. 0182 645012.