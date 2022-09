Dal Pd Albenga solidarietà a Sibilla e Cake$ per l’attacco nazifascista subito alla mostra “A Child Is Born In Bethlehem”

In seguito all’attacco nazifascista denunciato nella giornata di ieri, sabato 10 settembre (leggi QUI), da Lorenzo Sibilla, curatore insieme a Zayna Al-Saleh – mercante d’arte, curatrice, attivista e giornalista anglo-palestinese della mostra “A Child Is Born In Bethlehem” dell’anonimo artista-attivista Cake$ allestita presso Palazzo Oddo, il circolo Pd di Albenga, con una nota, esprime parole di solidarietà.

“Ieri è accaduto un fatto inammissibile. Apprendiamo con sgomento e grande tristezza che nella giornata del 10 settembre la mostra d’arte delle opere dell’artista anonimo Cake$ organizzata a Palazzo Oddo dal giovane ingauno Lorenzo Sibilla, a pochi giorni dalla inaugurazione è stata oggetto di una aggressione”.

“Un individuo si è recato alla mostra – prosegue -, che ospita molte opere di street art dal forte contenuto di denuncia dello stato della popolazione palestinese nell’ambito del conflitto medio orientale, e ha inveito e minacciato gli organizzatori costringendo l’artista e il curatore ad allontanarsi”.

“Come circolo del Partito Democratico Ingauno siamo completamente solidali a Lorenzo Sibilla, giovane organizzatore della esposizione e persona estremamente attiva nel mondo politico giovanile ingauno e ligure”.

“Sappiamo che il fatto è già stato esposto ai carabinieri i quali eseguiranno tutti gli accertamenti necessari. Purtroppo, fatti come questi, dal sapore neo-fascista, continuano ad accadere ancora ai nostri giorni. Un grazie va a persone come Lorenzo, la curatrice Zayna Al-Saleh e lo stesso artista Cake$ che portano avanti tramite la loro arte temi sociali così importanti e coraggiosi senza farsi intimorire da violenze di questo genere”, conclude”.