È stato lanciato l'allarme ieri sera sui social per una ragazza che sarebbe scomparsa da Varazze da qualche giorno.

"Allontanata da Varazze, chi la vedesse per Genova chiami subito il 112, sicuramente è in difficoltà o in stato di pericolo. Lascio anche il mio contatto 3291096623" il messaggio che sta circolando su Facebook.

La giovane si chiama Giulia, ha 26 anni, e non ha con sè i documenti.