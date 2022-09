"Cassa Commercio Liguria", un aiuto per le imprese dalla Regione. Assessore Benveduti: "Strumento innovativo, in una tempesta perfetta diamo una risposta"

"Era atteso da tanto tempo dai commercianti, è uno strumento innovativo perche in Italia non è mai stata fatta una costruzione di interventi di questo genere che si possono modulare".

Così l'assessore regionale allo sviluppo economico Andrea Benveduti, che ha presentato quest'oggi nella sede della Camera di Commercio di Savona con la collaborazione di Confcommercio e Confesercenti Liguria, “Cassa commercio Liguria”, il nuovo strumento della Regione che prevede 10 milioni e 900mila euro per micro, piccole e medie imprese (comprese cooperative e consorzi) iscritte nel registro delle imprese della Cciaa.

"È interessante perchè dà una parte a fondo perduto sia per il commercio di qualità ma anche per i comuni con meno di 5mila abitanti sostenendo così i piccoli esercizi. Le associazioni e le Camere di Commercio sono centrali" ha continuato Benveduti.

"Si sta creando una tempesta perfetta, venivamo da una fase di austerità espansiva ed è arrivata la pandemia e adesso ci siamo buttati in questo caos dell'energia. Si è creato un problema energetico continentale sul nulla, non sono finite le riserve del gas e del petrolio ma la guerra è stata 'la ciliegina' sulla torta'" ha continuato l'assessore regionale.

"Abbiamo subito spedito 1500 lettere alle imprese, ai sindaci e faremo il possibile - ha proseguito Vincenzo Bertino di Confcommercio - vedo questa come una possibilità unica per i piccoli paesi".

Sono comprese agenzie immobiliari, agenti di commercio, commercio su aree pubbliche, edicole, farmacie, grossisti (esclusi tabacchi e prodotti ittici), alloggio e ristorazione, centri benessere, sono inclusi anche minimercati e altri servizi non specializzati di alimentari vari, empori e altri negozi non specializzati di vari prodotti (ammessi solo nei comuni con meno di 5mila abitanti).

Sono esclusi pescherie, tabaccherie, distributori di carburanti, grande distribuzione organizzata, attività di alloggio e attività di ristorazione connesse alle aziende agricole, iscritti all’albo artigiani (domanda su bando Garanzia Artigianato Liguria).

Sono ammissibili costruzione e ampliamento, acquisto, ristrutturazione o ammodernamento dei locali; acquisto azienda o rami di azienda; acquisto macchinari, impianti e attrezzature nuove o usate; acquisto cessione o d’uso software, diritti di brevetto, licenze; acquisto di beni da produttorr per la vendita somministrazione; liquidità; partecipazione a fiere e manifestazioni.

È possibile ottenere agevolazioni per finanziamenti da 10mila a 500mila euro per la riassicurazione della garanzia del confidi dal 50 all’80% del finanziamento fino a 250mila euro; copertura del costo della garanzia fino al 3% dell’importo del finanziamento; copertura degli interessi bancari con tasso al 2% (90% se il tasso di riferimento del Mise fosse maggiore al 2%); copertura a fondo perduto, pari al 50% del finanziamento fino a 20mila euro per investimenti (N.B. per punti 1, 3 e 4 delle spese ammissibili).

Destinatari dei contributi a fondo perduto i detentori del marchio di botteghe storiche e Liguria Gourmet; 30 anni di attività risultanti dal Registro delle Imprese; l’unità locale oggetto d’intervento è in un comune ligure con meno di 5mila abitanti.

La conclusione degli interventi e la rendicontazione è prevista entro il 31 luglio 2023.

Le domande devono essere presentatr attraverso i Confidi convenzionati (Commerfin e Rete Fidu Liguria) in collaborazione con le associazioni di categoria.