Lungocenta Croce Bianca, Tomatis (sindaco Albenga): "Nessun pericolo per gli edifici, la Regione deve ripristinare l'argine"

"Nessun pericolo per gli edifici che si trovano in zona Lungocenta Croce Bianca, ma occorre un immediato intervento di ripristino dell'argine (opera di competenza regionale)" afferma il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis.



Nei giorni scorsi gli inclinometri che sono stati posizionati a monitoraggio costante dell'argine hanno registrato alcuni movimenti. Il comune si è prontamente attivato chiedendo una relazione all'ingegnere Luca Romano il professionista che nel 2020 curò l'intervento di messa in sicurezza dell'argine che durante l'evento calamitosi del 2/3 ottobre aveva subito un cedimento.

"La relazione dell'ingegnere Romano evidenzia come sia necessario provvedere entro 30-40 giorni a proteggere il piede dell'argine per evitare ulteriori cedimenti in particolare nel caso di piena del Centa - aggiunge il sindaco - Abbiamo contattato la Regione e concordato un sopralluogo che avverrà nei prossimi giorni".

"Nelle more dell'intervento in ogni caso invito i cittadini a non entrare nell'area di cantiere transenna per evitare ulteriori e inutili solleciti della zona e situazioni di pericolo. Ringrazio l'ingegnere Romano che in questi due anni ha continuato a monitorare la situazione per aver analizzato i dati ed averci relazionato circa lo stato dei luoghi in pochi giorni e i nostri tecnici comunali, in particolare l'ingegnere Briano, dirigente del comune di Albenga, per essersi prontamente attivati nei confronti della Regione", conclude il primo cittadino.