Manuela Pastorino nominata referente diocesana per il Giubileo 2025

Il vescovo Calogero Marino ha nominato Manuela Pastorino referente diocesana per il Giubileo Universale del 2025, anno speciale di grazia in cui la Chiesa cattolica offrirà ai fedeli la possibilità di chiedere l'indulgenza plenaria, ossia la remissione dei peccati per se stessi o parenti defunti.

Libera professionista, è già direttrice dell'Ufficio Pellegrinaggi e Pastorale del Tempo libero, del Turismo e dello Sport della Diocesi di Savona-Noli, che si occupa di promuovere gite, pellegrinaggi, iniziative ed eventi secondo linee che privilegiano l’evangelizzazione, anche in collaborazione con parrocchie, uffici pastorali, movimenti, gruppi, associazioni di ispirazione cristiana, famiglie, enti e categorie professionali e imprenditoriali.

Inoltre monsignor Marino ha suor Francesca Buffa, delle Figlie di Nostra Signora della Neve, nuova direttrice del Centro Diocesano Vocazioni, che è espressione della cura della Chiesa locale per la dimensione vocazionale della vita dei fedeli e della comunità. Esso esprime l’impegno per l’animazione e la cultura vocazionale coordinando le attività di orientamento e favorendo l’integrazione fra i diversi ambiti della pastorale.