Alassio: nella galleria Artender vernissage di Carla Sterla, fotografa d'arte di Calice Ligure

Vernissage molto visitata alla galleria Artender di Alassio: la fotografa d'arte di Calice Ligure Carla Sterla ha presentato le sue opere di natura morta (soprattutto fiori) che la curatrice Claudia Andreotta ha definito "arte Barocca".

"L'artista raccoglie i fiori dal giardino o in campagna, e come Nick Knight ne studia meticolosamente la composizione: questo è il momento chiave della realizzazione (non viene infatti effettuato praticamente alcun processo di post-produzione) il momento in cui il laboratorio di Carla Sterla si fa 'teatro' - spiega la curatrice Andreotta - Il teatro, luogo per eccellenza dell'illusione barocca: i fiori vengono disposti in scenografie, replicati dagli specchi, inquadrati da tendaggi e cornici, resi evanescenti attraverso superfici acquose (in atmosfere che rimandano all'indeterminatezza impressionista). Non c'è profusione di oro, accumulo eccessivo: alcuni oggetti utilizzati (piatti, zuppiere) sono d'antan, altri appartengono alla quotidianità, poiché l'artificio di Carla Sterla racconta, con artificio antico, un barocco diverso ma più che mai attuale. Un altro barocco”.

La mostra sarà visitabile fino al 2 ottobre.