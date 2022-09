Albenga Dreams, la soddisfazione dell'amministrazione: "Tre bellissimi giorni"

Si è conclusa dopo 3 giorni molto partecipati, la terza ed ultima giornata di Albenga Dreams. Un’edizione di grande successo quella di quest’anno che ha segnato il ritorno tra le vie del centro storico ingauno, dopo gli anni d’interruzione causati dal Covid, di una manifestazione che a partire dal 2015 ha saputo portare anche nella città delle torri migliaia di appassionati del genere comics, del mondo cosplay e del genere fantasy.

“Siamo davvero soddisfatti del successo di questa edizione che ha segnato la ripartenza di Albenga Dreams. Quelli appena conclusi sono stati tre bellissimi giorni che hanno visto animarsi e colorarsi le vie del centro storico coinvolgendo appassionati e non, in una atmosfera bellissima e partecipata. Come Amministrazione siamo soddisfatti di aver contribuito a prolungare la stagione estiva con un importante evento di tre giorni come questo. Un ringraziamento va ovviamente ai tanti locali del centro che hanno creduto e contribuito alla sua realizzazione, agli sponsor e soprattutto all’Associazione Governo Ombra, che grazie al grande impegno del suo Presidente Luigi Scola e dei tanti ragazzi associati, anche quest’anno ha reso Albenga Dreams un grande successo", sottolinea il consigliere comunale Vincenzo Munì.

"Si è conclusa la settima edizione di Albenga Dreams che ha visto un grande successo di pubblico, soprattutto bambini affascinati e stupiti dai bellissimi costumi dei gruppi cosplayer presenti - afferma l'assessore agli eventi Marta Gaia - Ringrazio tutti i locali che hanno partecipato con costumi a tema Fantasy, il Governo Ombra e l'ufficio turismo per il supporto nell'organizzazione".