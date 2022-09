Fiera d'Autunno di Caraglio, presentata la 44ª edizione (Foto e Video)

E' stata ufficialmente presentata la 44ª edizione della Fiera d'Autunno di Caraglio, in programma nel fine settimana tra venerdì 23 e domenica 25 settembre.

L'evento, abbinato alla 19ª Sagra degli Gnocchi al Castelmagno, celebra le eccellenze del territorio caragliese, in primis gastronomiche e artigianali ma non solo, andando a costituire una apprezzata vetrina turistica per tutta la Valle Grana.