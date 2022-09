Savona, Confabitare organizza l'incontro "Non c’è casa se non c’è lavoro, non c’è lavoro se non ci sono diritti"

"Non c’è casa se non c’è lavoro, non c’è lavoro se non ci sono diritti": questo il titolo dell'incontro organizzato da Confabitare Savona. L'appuntamento è fissato per questa sera, sabato 12 settembre, alle ore 20.30 presso la società La Rocca di Legino.

All'evento, moderato dal giornalista Mimmo Lombezzi, prenderanno parte: Roberto Giannecchini, presidente provinciale e coordinatore nazionale di Confabitare; Andrea Pasa, segretario provinciale Cgil Savona; Fausto Da Bove, segretario provinciale Cgil Pensionati Savona; Mariarina Dagnino, segretario provinciale Sunia; Aurora Lessi, Candidata Pd alla camera dei deputati Plurinominale Liguria; Riccardo Viaggi, assessore alle Politiche Abitative del comune di Savona.