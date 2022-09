Albenga, argine eroso dael Centa. Tomatis (FdI): "L’intervento è urgente, lo dice l’ingegner Romano"

«Argine eroso dalla piena del fiume, l’intervento è urgente. Lo dice l’ingegner Romano. Noi crediamo ad un professionista. Il sindaco si assume responsabilità gravissime in caso di un cedimento strutturale della sponda sinistra del Centa». Lo dice Roberto Tomatis (Fratelli d’Italia) replicando al sindaco Riccardo Tomatis.

«Il primo cittadino sostiene che non vi sono pericoli per gli edifici che si affacciano sul Lungocenta Croce Bianca. Diverso, secondo me, l’avviso lanciato da Luca Romano che sollecita un intervento di messa in sicurezza che dovrebbe essere effettuato entro 30-40 giorni, in relazione di questi andamenti sono evidenti gli spostamenti repentini dei grafici dell'inclinometro n 2 e dell'estensimetro della zona di monte indice di "salto" nelle rotazioni e spostamento dell'argine. Vero anche che il sindaco invita i cittadini a non passeggiare in prossimità dell’area di cantiere. Ciò significa quindi che quella zona è a rischio. I semplici spartitraffico che hanno sistemato per cercare di limitare il passaggio in quella zona pesano già svariate tonnellate, di certo non è il peso di una persona che incide sul movimento della sponda del fiume. La verità forse è che quell’area è davvero a rischio. Il sindaco si è assunto una grave responsabilità. Infatti qualora dovesse crollare il piede dell’argine in occasione di un evento piovoso importante lui ha dato garanzia che non vi sono pericoli né per le case né per gli abitanti. Invece insisto, dopo la relazione dell’ingegnere Romano, di accelerare i tempi e sollecitare la Regione ad un tempestivo intervento di ripristino e messa in sicurezza della zona entro e non oltre i tempi previsti dalla relazione» conclude il consigliere Tomatis.