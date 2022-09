Elezioni 2022, a Loano Berrino (FdI) incontra i balneari: "Lasciare al nuovo governo le iniziative per tutelare una parte importante del nostro sistema turistico" (FOTO e VIDEO)

Gianni Berrino, candidato al Senato nel collegio uninominale Liguria 1 per Fratelli d'Italia, ha preso parte quest'oggi ad un incontro con i balneari tenutosi a Loano nei locali della Biblioteca Civica.

"Quello dei balneari è una tema importantissimo per la nostra Liguria, terra di turismo balneare - ha dichiarato Berrino - è diventato un tema importantissimo di questa campagna elettorale dopo l'accellerazione che il governo Draghi ha dato alle aste, avendo inserito la materia nel decreto concorrenza e avendo paventato di voler emanare anche dei decreti attuativi: è diventato un tema di fondamentale importanza".

"Noi abbiamo chiesto al governo di non emanare i decreti attuativi, sarebbe come scrivere la parola fine sulle speranze di 30 mila aziende e di circa 300 mila addetti aprendo così le porte ai grandi gruppi internazionali e alle grandi cooperative. Noi, a tutela del turismo ligure e del turismo italiano balneare, chiediamo di lasciare le carte come sono, lasciando al nuovo governo le iniziative che riterrà più opportune per tutelare questa importante parte del nostro sistema turistico" ha proseguito il candidato di FdI al Senato.

"Le sensazioni alla vigilia del voto? Sono buone - ha evidenziato infine Berrino - i sondaggi sono buoni, ma quello che conta è il risultato del 25 settembre e quindi quanti elettori andranno a votare e quanti di essi sceglieranno il centrodestra e Fratelli d'Italia. La partita non è assolutamente vinta, 'l'arma' ce l'hanno in mano gli elettori che con la loro matita sulla scheda elettorale dovranno indicare il voto che preferiscono dare: io penso e spero che la preferenza vada al centrodestra e a Fratelli d'Italia".