Il gruppo consiliare “Impegno per Carcare” al sindaco: “Quale rigenerazione urbana a Vispa? È solo opera delle Autostrade”

“Prendiamo atto dalle dichiarazioni del sindaco dell'enorme lavoro di rigenerazione urbana nella frazione di Vispa. È inevitabile e ci conforta il fatto che sempre più i cittadini si stanno accorgendo delle castronerie sparate dal nostro primo cittadino. Come gruppo di opposizione ci troviamo sempre a contrastare le frottole e la fame di pubblicità e populismo della Giunta De Vecchi - Bologna. E da qui alle elezioni chissà cosa vedremo”. Così in una nota il Gruppo Consiliare di opposizione "Impegno per Carcare".

“In questi giorni abbiamo assistito a mezzo stampa e social all'ennesima accensione della macchina propagandistica quale il sindaco è un vero e proprio esperto (leggi QUI). Ci domandiamo quale rigenerazione urbana a Vispa! – prosegue la nota -. Quale area di parcheggi e fermata di mezzi pubblici?”

“Sono decenni che esiste quel parcheggio e quell'area...sono anni che la strada è diventata molto pericolosa perché sprovvista di una adeguata segnaletica che ne indichi il senso di marcia e dove cominciano i parcheggi...sono anni che gli abitanti di Vispa denunciano la pericolosità all'altezza della fine del sottopasso in direzione Savona. E lei, caro Sindaco, dovrebbe saperlo visto che la percorre tutti i giorni per tornare a casa dal "’lavoro’”.

“Ma veramente nessuno le ha riso ancora in faccia dicendole che quel muro di contenimento è opera esclusivamente ideata ed eseguita dall'autostrada? – chiedono -. Visto che secondo lei il comune sta collaborando con lo Studio Tecnico dell'autostrada A6, dove è finita la cartellonistica di cantiere obbligatoria con tutte le opportune informazioni di costi, data di inizio e fine lavori, ditta appaltatrice etc?”.

“Qui siamo a Carcare! E non nel Far West. Ma veramente nessuno le ha riferito quanti cittadini della frazione si sentono offesi e ci contattano quasi tutti i giorni per denunciare i problemi? Invece che andare al ‘lavoro’ quotidianamente per studiare il modo di accaparrarsi consensi e farsi pubblicità su opere che lei manco ha mosso un dito, cominci a dare lei e la sua giunta risposte serie e a lavorare per la cittadinanza una volta per tutte”.

“Glielo diciamo per l'ennesima volta: i cittadini carcaresi non sono stupidi come lei probabilmente pensa. Siamo certi che per lei e la sua giunta ormai sia tardi per rimediare. Vi rimane solamente l'opportunità di uscirne con un minimo di dignità e stile”, concludono.