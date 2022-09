Pulizia torrenti e tombini a Savona, Santi chiede delucidazioni al sindaco: "Nonostante le numerose assicurazioni, ad oggi nulla è stato fatto"

Un'interpellanza con richiesta di un intervento urgente di pulizia di torrenti e corsi d'acqua presenti a Savona e della pulizia di tombini e caditoie per la raccolta delle acque piovane.

A presentarla è il capogruppo di Toti per Savona, il consigliere Pietro Santi, chiedendo al sindaco Marco Russo e all'assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi, delucidazioni in merito all'inizio dei lavori visto l'approsimarsi dell'avvio della stagione autunnale che porta con sè violenti acquazzoni come avvenuto ad esempio il 4 ottobre di un anno fa che avevano messo in ginocchio la frazione del Santuario e il quadrilatero tra via Orazio Grassi, via Guidobono, via XX Settembre e via Belloro.

"Nonostante le numerose assicurazioni fornite dall'amministrazione comunale nei mesi precedenti che sarebbero stati anticipati gli interventi in materia ad oggi nulla è stato fatto - ha spiegato Santi - gli interventi sono infatti considerati fondamentali per la prevenzione di alluvioni con conseguenti gravi danni".

Il consigliere chiede quindi se il comune ha provveduto a predisporre la gara di appalto per la pulizia dei tombini e delle caditoie e nel caso affermativo di conoscere quando saranno assegnati i lavori e quando inizieranno gli interventi.

Inoltre nell'interpellanza chiede se sono già stati predisposti i progetti per intervenire nell'alveo del Torrente Letimbro e negli altri corsi d'acqua presenti in città e se siano già stati inviati agli uffici della Regione Liguria per ottenere l'approvazione.

"L'Amministrazione Comunale è a conoscenza che alla foce del Rio 4 Stagioni oramai il livello della terra e della sabbia è tale che ostruisce di fatto il regolare deflusso delle acque?" conclude il capogruppo del gruppo Toti per Savona.