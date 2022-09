Ragazzi disabili, la Regione approva finanziamento di 200mila euro per i trasporti

Verrà approvata domani dalla Giunta regionale la delibera con cui si finanzierà il trasporto scolastico dei ragazzi disabili che frequentano i corsi di formazione, oltre la scuola dell’obbligo. Lo ha comunicato quest’oggi in consiglio regionale l’assessore alla Formazione e politiche sociali.

Il procedimento si è reso necessario dopo che Città Metropolitana non ha potuto più farsi carico del trasporto di questi giovani in quanto hanno superato l’età scolare e quindi i parametri previsti dal diritto allo Studio. Per questo l’assessorato alla Formazione di Regione Liguria ha voluto garantire la copertura del costo impegnando 200mila euro del bilancio discrezionale dell’assessorato a tal fine. Finanziamenti che verranno trasferiti alla Città Metropolitana.

L’obiettivo è quello di garantire che gli studenti di questi percorsi integrati e innovativi possano raggiungere i luoghi dove questi corsi si tengono e ovviare così a un vuoto di competenza sul trasporto scolastico.

Questi finanziamenti si vanno ad aggiungere ai precedenti 8,5 milioni di euro per i corsi finalizzati all’inserimento lavorativo di giovani disabili.