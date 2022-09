Bimbo investito a Savona, pirata della strada si allontana: la polizia locale raccoglie testimonianze

Si è allontanato senza prestare soccorso e sulle sue tracce c'è la polizia locale che sta cercando di individuarlo raccogliendo le testimonianze.

Un bambino di 8 anni questa mattina è stato investito da un'automobile su un attraversamento pedonale in prossimità di Via Schiantapetto a Savona e il "pirata della strada" non si è fermato per aiutarlo.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Savona e gli agenti della polizia locale.

Il bambino è stato trasportato all'ospedale Gaslini di Genova per una frattura alla gamba.