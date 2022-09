Maltempo, allerta gialla per temporali sulla costa: le previsioni meteo

Arpal ha dunque emesso l'allerta gialla per temporali che interesserà il centro levante della regione (zone B, C, E). L'allerta scatterà alle ore 11.00 di domani, mercoledì 14, e terminerà alle 00.00 di giovedì 15 settembre. Come sempre domattina ulteriori valutazioni in base alla situazione in atto e alle ultime uscite della modellistica previsionale.

Dopo una breve fase anticiclonica, caratterizzata anche oggi da temperature massime ancora decisamente elevate (alle 12.30 29.3 gradi a Bargone, nel comune di Casarza Ligure, provincia di Genova) e minime in leggero calo, già in queste ore le prime velature stanno interessando i cieli della Liguria, annunciando l’arrivo di una perturbazione carica di molta umidità, attesa per domani. A precederla un intenso flusso umido meridionale che porterà le prime precipitazioni già mercoledì mattina, a iniziare dal centro Ponente, in successiva estensione al resto della regione. Sono attesi fenomeni a carattere temporalesco anche di forte intensità, in particolare sul Centro Levante dove insisterà il flusso umido sud occidentale (fenomeni saranno comunque possibili anche sul Ponente della regione dove è indicata una bassa probabilità di temporali forti). Con i temporali potranno verificarsi anche colpi di vento. L’instabilità ci accompagnerà ancora per buona parte della giornata di giovedì.