A Pietra la stagione estiva chiude col botto: un grande successo per la "Emotion Night"

Davvero una grande serata piena di emozioni quella che ieri sera (12 settembre,ndr) ha gremito piazza San Nicolò a Pietra Ligure.

Nonostante il rinvio della data, prevista a metà agosto ma annullata causa maltempo, e il periodo non più di alta stagione, ancora un successo di pubblico e un grande evento a chiusura degli spettacoli della stagione estiva pietrese 2022 con la “Pietra Ligure Emotion Night”.

«Veramente una notte “speciale”, piena di energia, bellezza, magia e, soprattutto, tanto talento. Una serata con un messaggio importante rivolto a tutti i giovani: la passione condita da impegno e dedizione portano a grandi risultati – commentano il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’assessore al turismo Daniele Rembado - Grazie all’associazione “Facciamo centro” che ha saputo offrire ancora una volta un mix di ingredienti ben dosato in grado di accontentare tutti, alle allieve dell’Asd “Il Corpo” per il contributo, alla P.A. Pietra Soccorso per l’assistenza sanitaria e alle volontarie e ai volontari che hanno garantito un sereno svolgimento della serata. Grazie, ovviamente, alle attività produttive, agli uffici comunali e a tutti coloro che hanno lavorato per rendere possibile questa manifestazione ma, soprattutto, grazie alle centinaia di persone che hanno riempito piazza San Nicolò, godendosi una bella serata di metà settembre. A Pietra, davvero, l’estate non finisce».

«Siamo veramente contenti di essere riusciti ad offrire un’altra serata di divertimento alla città e ai turisti che ancora affollano la nostra Riviera, soprattutto ai giovani ai quali abbiamo voluto dare, con l’esempio del meraviglioso corpo di ballo de “Il cantante mascherato”, un forte messaggio di perseveranza nel seguire le proprie passioni con abnegazione e impegno quotidiano. Ringraziamo di cuore tutti gli artisti che si sono esibiti per la grande disponibilità nel recuperare la serata, in cartellone ad agosto e annullata causa maltempo e l’amministrazione comunale per la fiducia», commenta la Presidente dell’associazione “Facciamo centro” Renata Gibbone.