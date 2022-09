Diocesi, a Varazze e Cogoleto incontri e preghiere per la Giornata del Creato

"Non solo, la guerra in Ucraina sta violentando un intero popolo e producendo conseguenze economiche gravi anche per noi - aggiunge il vescovo della Diocesi di Savona-Noli Calogero Marino nella lettera per la Giornata - Temo davvero che nei mesi che ci attendono l’aumento dei costi dell’energia e delle materie prime diverrà insostenibile per molte famiglie e molti anziani. La speranza è che non venga meno la solidarietà e che da questa crisi possa venire il coraggio di smettere di rincorrere livelli di crescita non più sostenibili e scegliere un modo di vivere più umano. Chiediamo al Signore che converta i nostri cuori e ci renda capaci di ascoltare il grido della terra e dei poveri".