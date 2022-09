Savona, monsignor Marino celebra la messa per Nostra Signora di Lourdes

Oggi, martedì 13 settembre, alle ore 20 nella Cappella Gavotti, in via Nizza a Savona, monsignor Calogero Marino celebrerà la messa per il tradizionale triduo dedicato a Nostra Signora di Lourdes, appellativo con cui la Chiesa cattolica venera Maria in seguito alle apparizioni avute nel 1858 dalla pastorella Bernadette Soubirous.

Si tratta di una delle ricorrenze religiose storicamente più antiche della città, iniziata nel lontano 1893, mai interrottasi, nemmeno durante le due guerre mondiali, e che prevede la recita del rosario, la liturgia eucaristica e il canto dell'Ave Maria di Lourdes.

La cappella fu edificata nel 1885 e nel 1893 su disegno dell’ingegnere Nicola Campora e dall'anno successivo conserva una pietra prelevata dalla grotta sacra di Massabielle, espressamente inviata dal vescovo di Lourdes. Nel 50esimo anniversario dell’apparizione fu collocata sull’altare la statua della Madonna. Nella cappella sono state battezzate molte persone dei quartieri Legino e Zinola, come numerosi sono stati i matrimoni celebrati, molti dei quali appartenenti alla famiglia Gavotti.