Albenga: messa in sicurezza degli edifici, i dirigenti scolastici ringraziano il comune per i lavori effettuati (FOTO)

Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis e l’assessore all’edilizia scolastica Silvia Pelosi questa mattina hanno portato il loro saluto ai bambini che oggi hanno iniziato la scuola, agli insegnanti che li hanno accolti e a tutto il personale amministrativo e dei collaboratori scolastici così importanti in tutte le attività del “mondo scuola”.

La visita è stata occasione per incontrare i dirigenti scolastici Michela Busso dell’Istituto comprensivo Albenga I e Mosè Laurenzano dell’Istituto comprensivo Albenga II. I dirigenti hanno ringraziato l’Amministrazione per i lavori eseguiti su entrambi i plessi scolastici.

Affermano il sindaco Riccardo Tomatis e l’assessore Silvia Pelosi: “La nostra amministrazione ha sempre posto particolare attenzione all’edilizia scolastica. Oltre agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione effettuati nel corso degli anni (si pensi ad esempio ai lavori di impermealizzazione del lastrico solare in via degli Orti e al rifacimento dei bagni della Paccini) circa 1 milione e 700 mila euro sono stati investiti per l’adeguamento sismico e antincendio delle scuole".

In dettaglio i lavori eseguiti: adeguamento antisismico al Liceo G. Bruno (350mila euro), adattamento antincendio e antisismico delle Paccini (650 mila euro) e adeguamento antincendio e antisismico e messa a norma delle scuole di via degli Orti (710 mila euro).

"Questi interventi sono finalmente terminati. Si tratta di opere che dimostrano la maturità e la serietà di un’Amministrazione che interviene, in modo programmatico, sulle reali necessità della Città. I giovani sono il nostro futuro e quindi è importante che siano posti nelle condizioni migliori per poter studiare - proseguono - Naturalmente continueremo in questa direzione sia attraverso risorse nostre che accedendo a finanziamenti Ministeriali o dei fondi Pnrr".

"Il prossimo intervento importante sarà quello di completo restyling e adeguamento antisismico e antincendio del nido d’Infanzia R. di Ferro per il quale abbiamo ottenuto 1 milione 430 mila euro dal Pnrr - missione 4 - per la riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici - concludono - Cogliamo l’occasione per augurare un buon inizio anno scolastico a tutti i bambini, i ragazzi, i genitori, agli insegnanti, al personale amministrativo e ai collaboratori scolastici".