Albissola, in corso i lavori al piano di calpestio nell'area canina di Largo Atleti Azzurri d’Italia

Sono in fase di ultimazione i lavori al piano di calpestio interno nell’area canina presente in Largo Atleti Azzurri d’Italia ad Albissola Marina.

L'intervento in progetto prevede la fornitura e posa di circa 40 metri cubi di ghiaia (inerte privo di spigoli) e la sistemazione del sottofondo attraverso l’utilizzo di un mini escavatore.

Sono inoltre in previsione nell’area, l’installazione di un nuovo cancello più alto a servizio dello spazio più grande nella quale è suddivisa l’area cani. Intervento questo, che verrà realizzato in economia dagli operai comunali, non appena lo consentirà la programmazione degli interventi già definiti e prioritari.

"Mi scuso in anticipo per i disagi che inevitabilmente il cantiere provocherà nel corso delle lavorazioni (che dovrebbero durare ancora oggi, 14 settembre fino alle 18) che una volta ultimate, restituiranno sicurezza e piena accessibilità all’unica area canina comunale, nel solco della continuazione di un lavoro costante di programmazione pluriennale dei lavori pubblici" ha spiegato il vicesindaco e assessore Luigi Silvestro.

Non mancano però le proteste dei cittadini critici sull'intervento.

"Apprendo che sono in corso i lavori per sistemare il fondo di un'area canina. Bene, amo gli animali, bella notizia e dal post pubblicato sembra una operazione di poco costo; d'altronde per portare i pelosetti a fare i loro bisogni cosa sarà mai necessario? - dice una cittadina albissolese - Andando poi a curiosare sull'albo pretorio del comune scopro che lo scherzetto costa ai cittadini più i 5000 euro (per mettere dei ciottolini levigati !?). In un momento di crisi come questo, sinceramente, la trovo una scelta spregiudicata, c'è gente che non arriva a fine mese".

"Allora chiedo ad una mia amica che ha il cane informazioni sull'area e lei mi dice che non ci va più perchè la gente non raccoglie le deiezioni - conclude - E allora con i ciottoli arrotondati, a meno che, visto il costo, non si mangino la m...a, l'operazione di pulizia sarà ancora più difficile e ho difficoltà a valutarne il risultato. Rimane un costo assurdo di soldi sprecati".