Carcare: riposizionamento tubo oleodotto Sarpom, viaggio nel cantiere del fiume Bormida

"Continua il "percorso di riordino e messa in sicurezza" dell’asta del fiume Bormida e dei suoi affluenti che, attraversano il nostro centro abitato, un’operazione di messa in sicurezza per mitigare i rischi alluvionali per la quale abbiamo ottenuto finanziamenti pubblici per 4 milioni di euro".

Cosi il sindaco di Carcare Christian De Vecchi fa il punto della situazione: "L’oleodotto Sarpom attraversa il fiume in prossimità del ponte della Sp 29, verrà ricollocato e maggiormente ribassato per consentire l’allargamento della sezione del fiume".

"Nella fattispecie il quartiere residenziale di via Abba 'guadagnerà': - una nuova rete di sotto-servizi (condutture acqua, fogna, luce, gas, telefoni) attualmente dislocate in parte in zona demaniale; - l’eliminazione dei vincoli che la caratterizzano come area soggetta ad alluvioni (atti notarili per gli immobili di ogni tipologia), si allarga sensibilmente la sezione della portata idraulica del fiume; - un nuovo parcheggio auto intercondominiale recuperando uno spazio inutilizzato, già realizzato; - la viabilità in doppio senso per la strada in sponda fiume; o eventualmente una viabilità a senso unico con a fianco un giardino lato sponda fiume con piantumazione nuove essenze autoctone; - le verifiche di stabilità a garanzia dei condomini sul lato del cantiere; - una nuova scogliera lungo tutto il quartiere; - nuovi impianti di illuminazione pubblica; - una passerella ciclopedonale di collegamento con la sponda opposta del fiume; - una nuova viabilità nella zona di 'pradonne'; - lo spostamento in terreno pubblico dello scolmatore acque nere e bianche dei capannoni della zona commerciale di località 'pradonne'", conclude il primo cittadino De Vecchi.