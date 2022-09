Un furgone è andato a fuoco questa sera intorno alle 21 in una piazzola di sosta sulla A10, nei pressi dello svincolo di Genova Pra' in direzione Genova. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, sono in corso le ultime operazioni di raffreddamento e bonifica.





Inevitabili i disagi per il traffico che è ancora bloccato, l'autostrada è rimasta chiusa, ma negli ultimi minuti è stata riaperta una corsia.Video tratto dal gruppo Facebook 'Comitato Autostrade Chiare'.