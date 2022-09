Soccorsi mobilitati nella mattinata odierna per un incidente stradale in via Piave a Vado Ligure. Il sinistro, secondo quanto riferito, ha coinvolto un'automobile e una moto.

La centrale operativa del 112 ha mobilitato sul posto un'ambulanza della Croce Bianca di Savona. Per consentire le operazioni di soccorso la viabilità ha subito qualche disagio.

La persona a bordo della due ruote, pare una ragazza, è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona.