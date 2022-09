Regione, sulla pagina Facebook linea diretta con specialisti su prevenzione cardiovascolare

Per sensibilizzare la popolazione sul tema prevenzione cardiovascolare, Regione Liguria organizza, in collaborazione con Alisa, una linea diretta sulla sua pagina Facebook: oggi, giovedì 15 settembre alle ore 16, gli esperti risponderanno alle domande degli utenti raccolte sui social di Regione Liguria nei giorni precedenti, lasciando anche la possibilità di commentare in diretta e ricevere consigli e informazioni in tempo reale.

Interverranno: Italo Porto, professore ordinario Malattie apparato cardiovascolare e direttore UOC cardiologia Ospedale Policlinico San Martino e Giovanni Pratesi, professore ordinario Chirurgia vascolare e direttore Clinica di Chirurgia vascolare ed Endovascolare Ospedale Policlinico San Martino.