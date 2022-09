Restauro della cappelletta a Leca d'Albenga, Melone: "Frutto del lavoro di un percorso durato parecchi anni, chiamato 'Bilancio Partecipativo'"

Riceviamo e pubblichiamo il pensiero di Roberto Melone (Casa dei Circoli, Culture e Popoli di Ceriale) in merito al restauro della cappelletta in via al Cimitero a Leca d'Albenga (leggi QUI):

"Sono contento che parta il restauro della cappelletta - dichiara Melone - Volevo solo ricordare che il suo restauro e i soldi necessari per farlo (40.000 euro) è stato il frutto del lavoro di un percorso durato parecchi anni, chiamato 'Bilancio Partecipativo', grazie all'impegno della precedente amministrazione guidata da Giorgio Cangiano e grazie all'impegno dell'allora assessora Paola All'aria. Quindi non è stato voluto solo dalla frazione ma dall'intera città. Peccato che quel percorso sia stato interrotto e abbandonato. Disattenzione o scelta politica?"