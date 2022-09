Albenga, dopo 5 mesi dall’inaugurazione, si è conclusa la mostra “La Pop Art di Andy Warhol”

Si è conclusa esattamente 5 mesi dopo la sua inaugurazione, avvenuta il 15 aprile scorso, la mostra “La Pop Art di Andy Warhol" presso la Gallery di palazzo San Siro ad Albenga.

"Un’esperienza unica che ci ha arricchito artisticamente è umanamente – afferma l’architetto Vercellino di Palazzo San Siro -, perché l’arte tocca le corde delle sensazioni e del proprio intimo il tutto reso ancor più straordinario dal fatto di trovarci in una location magnifica e millenaria come il centro storico di Albenga”.

“Mi auguro che tali sensazioni, e personalmente penso sia accaduto, siano arrivate ai visitatori ma anche a chi, pur solo di passaggio, abbia carpito e respirato l'arte. Questa esperienza esaltante la dobbiamo condividere con tutti i cittadini di Albenga, le associazioni, gli enti, le istituzioni e le fondazioni”.

“Un grazie al distretto scolastico – prosegue - e in particolare alla persona della preside professoressa Barile e tutto lo staff degli insegnanti che con grande professionalità e entusiasmo hanno collaborato alle diverse iniziative con la partecipazione degli studenti del Liceo artistico che con creatività hanno reinterpretato l’arte di Andy Warhol con i loro elaborati (farà poi seguito una esposizione nella gallery di palazzo San Siro)”.

“Grazie all' Istituto Internazionale di Studi Liguri di Albenga nella persona del suo presidente dottor Antonio Anfossi e in particolare la dottoressa Josepha Costa Restagno, che con instancabile entusiasmo, che da sempre la contraddistingue , ha collaborare con le sue competenze storiche inerenti il centro storico di Albenga a raccontarci l'arte e la cultura nella quale siamo immersi ogni giorno”.

“Un infinito e sentito ringraziamento all’Amministrazione di Albenga che per prima ha creduto in questo nostro progetto supportando l’evento con competente e intelligente spirito collaborativo. Un ringraziamento particolare al vicesindaco Alberto Passino, all'assessore Marta Gaia e al suo massimo esponente, il sindaco di Albenga dottor Riccardo Tomatis”.

"Infine un arrivederci ai titolari dell’associazione culturale "Spirale di idee" di Milano in particolare alle splendide persone del dott. Stefano Pirrone e dott. Massimo Ferrarotti perché grazie a loro è stato possibile realizzare questa "spirale di iniziative " e questa unica, sul territorio Ingauno, mostra di "Andy Warhol " vera e propria "finestra" dalla quale si è potuto osservare e constatare il potere e il valore dell'arte ai massimi livelli", conclude Vercellino.

"Un ringraziamento va all'architetto Vercellino, vulcano di idee e spirito di iniziativa – aggiungo gli amministratori e in particolare il sindaco Tomatis, il vicesindaco Passino e l'assessore Gaia -. Abbiamo avuto ad Albenga opere d'arte straordinarie. Lo spirito di iniziativa dei privati porta a grandi cose e come Amministrazione saremo sempre al fianco di chi si adopera per arricchire di arte e cultura la nostra splendida città".