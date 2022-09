Albenga, via al restauro della cappelletta in via al Cimitero a Leca (FOTO)

Sono iniziati i lavori di restauro della cappelletta in via al Cimitero a Leca d'Albenga. L’opera finanziata attraverso il bilancio partecipativo (40 mila euro) è stata affidata alla ditta di Bruno Alessandri di Pieve di Teco e curata dal direttore dei lavori l’Arch. Poggi e, per il restauro pittorico interno, dalla dottoressa Stafylopatis.

L’intervento ha visto il rifacimento del basamento e della copertura della cappelletta danneggiata dalla vegetazione e dalle infiltrazioni di acqua piovana. La prossima settimana inizierà il restauro pittorico per la conservazione di quanto rimane degli affreschi interni.

Afferma il vicesindaco di Albenga Alberto Passino: "Un intervento che la frazione aveva richiesto e che finalmente vede concretizzarsi. Nelle prossime settimane il restauro pittorico recupererà anche l’affresco della cappelletta e tutti potranno nuovamente apprezzare una testimonianza del passato, riportata nuovamente a un decoro perso da tempo".

Aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis: "La nostra Amministrazione è particolarmente attenta alla cultura e ai beni storici, artistici e architettonici della nostra splendida città. Il restauro della cappelletta di Leca è stato finanziato attraverso il bilancio partecipativo. Si tratta di un’opera decisa, quindi, dai cittadini. Credo che questa scelta rappresenti un vero e proprio segnale della sensibilità della Città per la conservazione del suo patrimonio artistico".