Arpal, il fronte freddo da nord porta rapidi temporali: temperature in calo

Arpal per la giornata odierna, venerdì 16 settembre, segnala probabilità di temporali soprattutto nel pomeriggio su rilievi alpini ed entroterra di centro-levante, in serata l'arrivo di un fronte freddo da nord associato a rapidi temporali e bassa probabilità di temporali forti su tutte le zone. In serata venti in rinforzo fino a localmente forti dai quadranti settentrionali.

Per domani, sabato 17 settembre, segnalati nella notte rapidi temporali, con possibili colpi di vento e grandine, ancora possibili al mattino su ponente e spezzino e bassa probabilità di fenomeni forti su tutte le zone. Dalle prime ore della notte, venti settentrionali d'intensità fino a burrasca con raffiche fino a 80-90 km/h su rilievi e capi del centro-ponente; venti in calo a forti dal pomeriggio.

Domenica 18 settembre fino al primo mattino ancora venti localmente forti dai quadranti settentrionali sul centro-ponente.

L'aria fredda in arrivo da nord provocherà un calo delle temperature.