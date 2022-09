Avvistato Capodoglio tra Savona e l'isola di Bergeggi: Menkab lo chiama Quark in onore di Piero Angela

Quark. In onore della storica trasmissione tv "Super Quark" e quindi anche del suo ideatore il conduttore, divulgatore scientifico e giornalista Piero Angela, scomparso lo scorso 13 agosto all'età di 93 anni.

Questo il nome che l'associazione "Menkab: Il Respiro del Mare" ha dato ad un esemplare di capodoglio avvistato nei pressi dell'isola di Bergeggi.

Durante un'uscita di monitoraggio nei giorni scorsi il team di studio aveva prima incontrato Salvatore, un capodoglio presente nel loro catalogo dal 2005 e facilmente riconoscibile dai segni presenti sulla dorsale e sulla coda e successivamente l'esemplare mai avvistato prima.

"Poco distante da Salvatore è stato osservato un altro esemplare di capodoglio, molto vicino all' Area Marina Protetta Isola di Bergeggi e che non presentava particolari segni di riconoscimento. Questo capodoglio non appartiene al catalogo di Menkab, per questo il team ha deciso di chiamarlo Quark, in onore di Superquark Rai e di Piero Angela per ricordare - a un mese esatto dalla sua scomparsa - il divulgatore scientifico e conduttore che ha ispirato tutti noi e che siamo certi continuerà a ispirare, con la sua eredità, le generazioni a venire" dicono da Menkab.