Carcare, inaugurata la palestra della scuola primaria dopo i lavori di restyling (FOTO)

Palestra completamente rinnovata a Carcare, a disposizione della scuola primaria e delle associazioni sportive locali.

Giovedì 15 settembre si è tenuta l’inaugurazione della palestra a seguito dei numerosi interventi di adeguamento e riqualificazione effettuati nella struttura sportiva, alla presenza della Dirigente dell’Istituto Comprensivo Raffaella Battiloro e da alcune classi della scuola primaria, del sindaco Christian De Vecchi, dell’assessore allo Sport Giorgia Ugdonne e dei rappresentati delle associazioni sportive carcaresi Pallavolo Carcare, Karate Club Savona Gruppo di Carcare e gli arcieri della Fenice d’oro, che svolgono le loro attività all’interno di questa palestra.

Spiega l’Assessore allo Sport Giorgia Ugdonne: "A completamento dei lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico eseguiti sull’edificio che ospita la scuola elementare, si è contestualmente intervenuti anche sulla porzione di fabbricato adibita a palestra, mediante la tinteggiatura, la sostituzione dell’illuminazione esistente con corpi illuminanti a led e la sostituzione dei serramenti esterni. A completamento di quanto eseguito, è stata recentemente effettuata la sostituzione della pavimentazione con la posa di un fondo polivalente in gomma antiscivolo, perfetto per le attività motorie della scuola e delle associazioni sportive carcaresi. Un altro importante tassello che va ad arricchire i numerosi interventi di ammodernamento e riqualificazione delle nostre strutture scolastiche".