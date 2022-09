Dipinto realizzato su un muro da poco ristrutturato ad Albissola. Consigliere Forzano: "Fermiamo questo scempio"

Murales realizzato in un muro ad Albissola Marina e scatta l'allarme vandalismo. A renderlo noto la consigliere comunale albissolese e presidente Fimaa Savona Laura Forzano.

"La scorsa notte qualche genio ha pensato bene di fare questo dipinto nel muro appena ristrutturato prospiciente il 'Giardino del Sole'. Il fatto è stato prontamente denunciato alle autorità" spiega Laura Forzano.

"Per evitare che questo atto vandalico si ripeta in altri luoghi magari oggetto di recenti rifacimenti delle facciate vi chiedo di tenere aperti gli occhi e di segnalare qualsiasi comportamento sospetto e di comunicare a me privatamente o meglio ancora alla Polizia municipale qualsiasi informazione utile. Fermiamo questo scempio" conclude la consigliere di Albissola.