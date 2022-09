Maltempo, Toti: "Sempre più importante diffondere cultura dell'allerta meteo"

Regione Liguria in questi anni è stata in prima linea contro il dissesto idrogeologico per dare una nuova prospettiva al territorio grazie anche al poderoso potenziamento della Protezione civile regionale. Un sistema che è stato premiato anche dal capo del Dipartimento nazionale che ha considerato la Liguria al primo posto in Italia, tra le regioni, per capacità di intervento durante le emergenze.

Per quanto riguarda la messa in sicurezza della città di Genova, sono stati conclusi i lavori per lo scolmatore del Fereggiano che è già stato utilizzato in occasione delle ultime ondate di maltempo mentre è in corso di esecuzione quello del Bisagno. A oggi l’intervento più rilevante è proprio quello della copertura del Bisagno, che ha aumentato a 850 metri cubi d’acqua al secondo la portata del fiume alla foce: “Un risultato di cui siamo orgogliosi –hanno aggiunto il presidente della Regione Liguria e l’assessore alla Protezione Civile -, anche perchè l’avvio del primo lotto risaliva a più di quindici anni fa. Mettendo assieme questi 850 metri cubi al secondo i 450 che saranno garantiti dallo Scolmatore del Bisagno si raggiungerà un totale di 1300 metri cubi di portata al secondo, una quantità d’acqua che, secondo i modelli statistici, a oggi, può verificarsi mediamente una volta ogni 200 anni. Oltre a tutto questo c’è un’importante serie di opere del valore di diversi milioni di euro che stanno per partire per ridurre il rischio su diversi affluenti minori del Bisagno”.