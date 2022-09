Meteo, arriva il fresco autunnale: le previsioni per i prossimi giorni

Aria fredda in arrivo dalla Scandinavia farà abbassare bruscamente le temperature da domani. Ma sarà l’unico cambiamento di rilievo, di piogge non se ne vede ombra almeno per tutta la prossima settimana a causa delle correnti che in quota rimarranno settentrionali e legate ad un’alta pressione.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi venerdì 16 settembre

Il cielo sarà per la gran parte sereno e soleggiato di giorno, al massimo ci potrà essere il passaggio di qualche velatura in pianura, e qualche cumulo innocuo sulle zone alpine, ma senza precipitazioni. In serata temporaneo aumento della nuvolosità tra cuneese e alessandrino, e possibilità di qualche isolato rovescio dovuto al fronte freddo in ingresso per lo più da nordest.

Temperature stazionarie. I valori massimi rimarranno generalmente tra 27 e 29 °C. Venti generalmente assenti o deboli di direzione variabile e a regime di brezza. Aumento dell’intensità in serata su Alpi nordoccidentali e Valle d’Aosta per Foehn, e su Liguria centrale da nord. Calo delle temperature in nottata.

Da sabato 17 settembre.

Aria fredda entrerà da est e farà abbassare le temperature di 4/5 °C, con massime che non supereranno i 25 °C e minime che scenderanno generalmente sui 10/14 °C (13/16 °C sulle coste), ma nelle vallate interne e nelle zone di pianura senza vento potranno scendere anche fino 7/9 °C.

Le condizioni saranno caratterizzate da cielo per lo più sereno o poco nuvoloso nei prossimi giorni, almeno fino a metà settimana, e piuttosto limpido per l’aria fredda presente in quota. Per il vento domani ci saranno forti raffiche di Foehn sulle Alpi e nella fascia compresa tra novarese-alessandrino-Liguria centrale. Poi si calmerà da domenica e tornerà ad essere debole ed a regime di brezza.

