Politiche 2022, come ottenere duplicati e rinnovi della tessera elettorale

In prossimità delle elezioni politiche di domenica 25 settembre si invitano gli elettori a verificare per tempo che sulla tessera elettorale gli spazi per il timbro di avvenuta votazione non siano esauriti.

Cosa fare nel caso in cui gli spazi per il timbro siano esauriti. La tessera dovrà essere esibita all'Ufficio elettorale. In tal caso il ritiro della nuova tessera può essere effettuato da qualsiasi familiare. Se la tessera completa di timbri non viene esibita si seguirà la procedura prevista in caso di smarrimento che può essere attivata però solo dal titolare della tessera elettorale.