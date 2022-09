Tpl Linea, modifiche al servizio per la manifestazione Erasmus+E Sport Up

Venerdì 16 settembre dalle ore 16.00 alle 18.00 circa ci sarà una parata nelle vie del centro cittadino nell’ambito delle manifestazioni collaterali dedicate a Erasmus+E Sport Up.

L’evento si svolgerà con il seguente percorso: piazza Sisto IV, corso Italia, piazza Pertini, via Dante Alighieri, Priamar, corso Mazzini (marciapiede), Crescent, Darsena, attraversamento via Gramsci (Cassa di Risparmio), piazza Brandale, via Pia, piazza Sisto IV.

Secondo il piano organizzativo, durante gli attraversamenti pedonali la parata sarà divisa in due parti al fine di non bloccare a lungo la circolazione, pertanto si potranno verificare dei ritardi rispetto agli orari dei bus Tpl Linea che transitano verso levante.

La paratasi ricompatterà in piazza del Brandale, per fare ritorno in piazza Sisto IV, saranno presenti anche gli alpini a supporto del servizio d'ordine per la manifestazione.

Dunque per le linee 7, 7/ e 30 del trasporto pubblico locale è prevista una rimodulazione degli orari di transito nel corso della durata dell’intera manifestazione, questo in relazione alle variazioni della viabilità nelle zone del centro cittadino indicate.

L’amministrazione comunale ha previsto altre iniziative sul progetto nei mesi di settembre-ottobre: le prossime date e le conseguenti e possibili modifiche alla mobilità cittadine saranno comunicate all’utenza e ai viaggiatori.

Si ricorda che fino alle ore 17.00 è in atto lo sciopero nazionale proclamato dai sindacati.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0192201231 (attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle 13.30 alle ore 16.00).